Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Red Dead Redemption 2 - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Diese Tipps sollen euch ein wenig beim Einstieg in Red Dead Redemption 2 helfen.



Es gibt nur einen Schwierigkeitsgrad. Wenn ihr es schwerer haben wollt, könnt ihr das automatische Zielen und Erfassen von Feinden deaktivieren bzw. in Stufen herunter schrauben; auch getrennet für Kämpfe zu Fuß oder aus dem Sattel heraus.



Kann man manuell speichern? Ja, auf mehreren Plätzen. Es wird aber auch automatisch gesichert.

Haltet Augen und Ohren offen: Bei der Erkundung lohnt es sich, erstmal auf Distanz zu lauschen oder zu beobachten, was die Leute machen. Reitet nicht sofort in jedes Lager oder jede Begegnung hinein, sonst verpasst ihr einiges und es kommt vielleicht direkt zum Kampf.



Man kann ein eigenes Lager in der Wildnis aufschlagen, wenn Gesundheit und Ausdauer abnehmen. Einfach im Kreismenüs das Lager auswählen. Dort könnt ihr dann auch braten und kochen oder craften.



Kaffee sollte man immer dabei haben und in die entsprechende Ausrüstung beim Händler investieren, denn das steigert Dead Eye sehr wirkungsvoll.



Schaltet über L3 und R3 ins Adlerauge, um Tierspuren zu sehen und auch Kräuter bzw. Pflanzen zu finden. Letztere müsst ihr vielleicht erst probieren, denn ihre Wirkung wird nicht sofort angezeigt.



Wenn ihr über das Kreismenü die Kleidung wechseln oder euch vermummen wollt, müsst ihr beim Auswählen L1 gedrückt halten und dann loslsassen.



Wieso ist der Stall geschlossen? Zu Beginn des zweiten Kapitels müsst ihr erst eine offizielle Mission im Lager starten, damit die Ställe freigeschaltet werden.



Wieso kann ich nicht angeln? Auch das Angeln wird erst über eine Mission mit Jack ab dem zweiten Kapitel verfügbar.



Ihr wollt frei erkunden? Dann solltet ihr einfach auf euer Pferd und die gelb markierten Story-Missionen ignorieren, denn sie zwingen euch in ein gewisses Korsett, denn sie treiben natürlich die Hauptgeschichte voran.



Kann ich Missionen wiederholen? Ja, alle. Und für jede gibt es je nach Erfolg bronzene, silberne oder goldene Trophäen, falls ihr z.B. schneller, präziser oder besser seid.



Probleme mit dem Pferd? Es hat ein Eigenleben! Es scheut bei Gefahr und ihr dürfte es nicht im Dauergalopp nach vorne peitschen, sonst wirft es euch ab. Ihr müsst zunächst Vertrauen in vier Stufen aufbauen, bevor ihr es direkter steuern und alle Manöver wie etwa das Aufbäumen, die präzise Seitwärtsbewegung oder die 180-Grad-Drehung aus dem Galopp ausführen könnt.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team