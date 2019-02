Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Metro Exodus - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Das ist kein Walkthrough. Diese Tipps sollen euch lediglich den Einstieg in das Endzeit-Abenteuer Metro Exodus von 4A Games erleichtern.



Es gibt fünf Schwierigkeitsgrade. Wir empfehlen auch einigermaßen erfahrenen Spielern zunächst die dritte "normale" Stufe.



Vorsicht: Speichert selbst über das Menü, denn es gibt nur zwei Plätze, von denen einer automatisch belegt wird - manchmal wird man damit aber in eine brenzlige Situation zurückgebracht.



Schaut euch immer um, vor allem an Leichen, Tischen und Schränken, nach den beiden Rohstoffen Ersatzteile und Chemie um. Daraus werden sowohl Munition als auch Granaten und Medipakete sowie Filter erstellt.



Ganz wichtig sind frische Filter: Sorgt dafür, dass ihr immer genug "Minuten" zum Atmen mit der Maske zur Verfügung habt - minimal fünf. Denn manchmal landet man überraschend in einem toxischen Labyrinth und findet erstmal nichts.



Für das Erstellen von Filtern braucht ihr keine Werkbank! Einfach L1 plus X drücken und Artiom nutzt seinen Rucksack, um Medipakete und Filter zu basteln, falls er genug Rohstoffe hat.



Auch Medipakete solltet ihr immer mind. drei zur Verfügung haben.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team