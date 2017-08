Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Mario + Rabbids Kingdom Battle - 4Players.de

Einsteiger-Guide

In Mario + Rabbids Kingdom Battle für Nintendo Switch geht es um Gefechte auf kunterbunten Schlachtfeldern zwischen kleinen Teams. Wir wollen euch mit ein paar Tipps den Einstieg in die Rundentaktik von Ubisoft erleichtern.



Achtet in der Spielwelt abseits der Arenen auf Röhren, Schalter und Hebel, die verborgene Bereiche freischalten. Nicht wundern: Zu Beginn könnt ihr manche Hindernisse noch nicht beseitigen.



Grundsätzlich solltet ihr eure Helden im Kampf wenn immer möglich in hohe Deckung von 100% bringen, was ihr am voll gefüllten Schild erkennt. Aber Vorsicht: Diese lässt sich über Beschuss zerstören!



Grundsätzlich gilt auch: Vernichtet einen Feind möglichst früh, denn dann kann er nicht mehr schießen! Also verteilt euren Schaden nicht auf mehrere Gegner, sondern versucht schnell einzelne zu besiegen. Gerade zu Beginn ist es ohnehin effizient, wenn eure Gruppe enger beisammen bleibt.



Flankieren ist das A und O: Nur wenn ihr in den Rücken oder an die Seite der Feinde kommt, wo sie nicht geschützt sind, richtet ihr auch mehr Schaden an.



Bevor ihr eine Figur bewegt, solltet ihr die Distanzen im Team beachten: Wollt ihr möglichst mit allen weit voran kommen oder auch mal aus Schussreichweite fliehen, hilft der Trampolinsprung. Aber der ist nur möglich, wenn eure Figuren nicht zu weit auseinander stehen.



Wechselt clever zwischen euren drei Figuren über die Schultertaste: Die Reihenfolge ist nicht festgelegt und es kann aufgrund der unterschiedlichen Fähigkeiten sehr wichtig sein, wer zuerst was macht. Auch wenn mal jemand fliehen muss.









Eingesendet von 4P-Tipps-Team