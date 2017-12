Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Xenoblade Chronicles 2 - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Mit Xenoblade Chronicles 2 kann man locker hundert Stunden und mehr verbringen. Hier ein paar Tipps, die den Einstieg in das Rollenspielepos von Monolith und Nintendo ein wenig erleichtern sollen:



Visiert beim Erkunden neuer Gebiete mit der R-Taste einen Gegner an und schaltet beim Laufen weitere Ziele mit Y oder A durch, um besonders gefährliche Exemplare schon von Weitem an der Stufenanzeige zu erkennen und gegebenenfalls zu umgehen.



Gefundene Kernkristalle braucht man nicht zu horten, da einem die daraus heraufbeschworenen Klingen oft direkt gute Dienste leisten können und man später mehr als genug Kristalle findet.



Am Anfang solltet ihr das Aktivieren von Kernkristallen möglichst gleichmäßig auf eure Gruppenmitglieder verteilen, damit alle eine bestimmte Auswahl an Kampfpartnern haben. Später lassen sich die beschworenen Begleiter auch transferieren.



Werft regelmäßig einen Blick auf die Hamronieringe eurer aktiven Klingen, um bereits erfolgte Fertigkeitsaktivierungen auch abzuschließen und Voraussetzungen für noch nicht erfüllte Bedingungen weiter zu forcieren.



Wenn man Probleme mit dem Freischalten bestimmter Klingenfertigkeiten hat, kann man die entsprechende Klinge später auch einfach auf Söldnermissionen mitschicken, um die meisten Voraussetzungen automatisch freischalten zu lassen.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team