Einsteiger-Guide: Wolfenstein 2: The New Colossus - Guides & Spieletipps zu Wolfenstein 2: The New Colossus - 4Players.de

Einsteiger-Guide: Wolfenstein 2: The New Colossus

Mit diesem Einsteiger-Guide geben wir erste Tipps und Tricks für den Kampf gegen das Regime in Wolfenstein 2: The New Colossus.



Dieselkraftwerk oder Laserkraftwerk?

Zu Beginn kann man sich zwischen zwei unterschiedlichen Zeitlinien entscheiden, und zwar dadurch, ob man Fergus und Wyatt überleben lässt. In der Fergus-Zeitlinie erhält man Zugriff auf das Laserkraftwerk mit dem man (gelb markierten) Stahl schmelzen und Regimesoldaten zu Asche verbrennen kann. In der Wyatt-Zeitlinie bekommt man stattdessen das Dieselkraftwerk, das ferngezündete, Klebekanister voller Blitzdiesel abfeuert.



Schusswaffen, Akimbo und Schleichen

In Wolfenstein 2 kann man prinzipiell mit der Brechstange vorgehen und die Gegner lautstark mit Waffen oder gar beidhändig geführten Waffen ausschalten, wobei sich der Waffenzoom bei der Akimbo-Vorgehensweise nicht nutzen lässt. Alternativ können die Gegner lautlos mit dem Wurfbeil (Kopftreffer), mit dem Beil im Nahkampf oder mit schallgedämpften Waffen erledigt werden. Hierbei kann es hilfreich sein, wenn man sich um Ecken lehnt. Jedoch sollte man aufpassen, dass die Leichen nicht entdeckt werden, da man die blutigen Überreste der Gegner nicht verstecken kann. Schafft man es, Offiziere unbemerkt auszuschalten, wird logischerweise keine Verstärkung gerufen. Position und Entfernung der Offiziere werden in der oberen Bildmitte angezeigt.









