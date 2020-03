Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu Resident Evil 3

Einsteiger-Guide

Wir haben für euch in diesem Guide ein paar Tipps zusammengestellt, die Einsteigern die Ankunft in Raccoon City und die Flucht vor Nemesis im Remake von Resident Evil 3 etwas angenehmer gestalten dürften. Hier geht es zum Video-Guide, hier zum Test rund um Capcoms Survival-Horror.



Es gibt drei Schwierigkeitsgrade: Blutigen Anfängern sei die Assistiert-Variante mit Zielhilfe, automatischer Erholung, besserer Start-Ausrüstung und schwächeren Gegnern ans Herz gelegt. Veteranen versuchen sich dagegen auf der höchsten Stufe mit härteren Widersachern und weniger Ressourcen. Der normale Schwierigkeitsgrad bietet einen guten Kompromiss: Man wird zwar stellenweise ordentlich gefordert, erhält aber bei überlegtem Einsatz und entsprechender Erkundung ausreichend Munition und Heilmittel.



Trotzdem sollte man sparsam mit seinen Ressourcen umgehen. Ein effektives Heilspray zur Wiederherstellung der kompletten Gesundheit muss man nicht schon beim ersten Wehwehchen verschwenden. Tatsächlich kann man sich ruhig eine Zeit lang humpelnd fortbewegen – vor allem durch Areale, die man bereits von Gegnern gesäubert hat.



Zudem gilt die übliche Kräuterkunde: Ein grünes Kraut hat nur einen geringen Heilungseffekt, den man mit der Mischung eines zweiten grünen Krauts steigern kann. Im Idealfall kombiniert man ein grünes mit einem roten Kraut, denn genau wie das Heilspray wird die Gesundheit mit dieser Mischung komplett regeneriert. Den gleichen Effekt erzielt man, indem man drei grüne Kräuter vereint. Einzelne grüne Kräuter für eine schnelle Heilung solltet ihr nur im absoluten Notfall verwenden. Ansonsten ist es eher ratsam, mit der Anwendung warten, denn vielleicht ist das nächste rote Kraut nicht fern.



Aber es werden nicht nur Heilkräuter, sondern auch Schießpulver und Sprengstoffe verschiedener Typen landen im Mixer, um diverse Munitionstypen zu erstellen. Während die Kombination des normalen Schießpulvers nur Standardpatronen für die Pistole hergibt, kann man mit hochwertigem Pulver auch Patronen für die Shotgun und später sogar die Magnum herstellen. Wie bei den Kräutern lohnt es sich auch hier, auf bessere Kombinationsmöglichkeiten zu warten. Warum das Schießpulver zu einfachen Kugeln verarbeiten, wenn man kurze Zeit später vielleicht schon bessere und nützlichere Munition herstellen könnte? Im Fall der Sprengstoffe ist die Kombination entscheidend dafür, welchen Granat-Typ ihr erhaltet. Überlegt euch also gut, ob ihr Explosiv-, Brand-, oder Säuregeschosse haben wollt, bevor ihr einfach wild alles zusammenwürfelt.



Munition sparen ist ebenfalls immer eine gute Idee. Da sich selbst manche Standard-Zombies als echte Kugelschwämme erweisen können, geht man ihnen am besten einfach aus dem Weg, sofern es möglich ist. Viele Areale bieten genug Platz, um an Gegnern vorbeizulaufen.



Aber Vorsicht: Manche Zombies sind überraschend agil und versuchen, den Spieler blitzschnell zu greifen. Dabei erweist sich die neue Ausweich-Mechanik als sinnvolle Gegenmaßnahme, auch wenn es eine gewisse Übung erfordert, das richtige Timing für die Aktion zu finden.







Eingesendet von 4P-Tipps-Team