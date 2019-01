Einsteiger-Guide - Guides & Spieletipps zu New Super Mario Bros. U - 4Players.de

Einsteiger-Guide

Diese Hinweise sollen euch den Einstieg ins Jump-n-Run New Super Mario Bros. U Deluxe erleichtern.



Achtet darauf, vorm Verlassen des Spiels schnellzuspeichern! Beim nächsten Start könnt ihr den Spielstand (nur einmal) von dort aus wieder aufnehmen. Regulär wird das Abenteuer nur an vorgegebenen Punkten auf der Übersichtskarte gespeichert (immer wenn ihr mit ja/nein bestätigen müsst) – darüber hinaus ginge sonst jeder Fortschritt seitdem verloren.



Wer Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad des Haupt-Abenteuers oder des kniffligeren enthaltenen DLCs New Super Luigi U hat, kann einige Anfänger-Extras nutzen, die wie eingebaute Cheats wirken. Spielfigur Mopsie z.B. nimmt bei Gegnerberührung überhaupt keinen Schaden, was sich daher ziemlich langweilig gestaltet.



Sterbt ihr fünf Mal in einem Level, erscheint beim nächsten Versuch zu Beginn des Levels ein grüner „Super Guide“-Block. Springt ihr mit dem Kopf dagegen, fragt euch das Spiel, ob ihr die KI spielen lassen wollt. Ein automatischer Luigi macht dann so lange für euch weiter, bis ihr ihn wieder deaktiviert. Auch Bosskämpfe können so automatisch erledigt werden.









Eingesendet von 4P-Tipps-Team