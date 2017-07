Der 4Players Kommentar: Mehr Banntropfen als Bannwelle

Man sollte das tun, was auch beim Leistungssport immer öfter vorgeschlagen wird:Alle Cheats freigeben, der beste Cheater gewinnt. Ganz offen. Ohne die schmierige Doppelmoral der Anbieter, ohne das hysterische Aufjaulen von Spielern, die von anonymen Internet-Servern und simplen Einträgen in einer Kontaktliste die faire Spielumgebung eines LANs mit richtigen (!) Freunden von Angesicht zu Angesicht erwarten.Wenn eh klar ist, dass hier nur Cheater spielen, braucht sich auch niemand mehr künstlich aufregen. Das mag vielleicht die kommerzielle Erschliessung als eSport etwas verzögern, aber Olympia hat ja immer noch genug Zuschauer, obwohl dort so gut wie jeder Athlet auf die eine oder andere Art bescheisst, privat für sich oder im Auftrag eines staatlichen Verbandes.Wer fair spielen will, der soll sich von diesen Titeln dann fern halten. Und auf einen Anbieter warten, der wieder strikt lokalen Multiplayer anbietet, wo man sich in kontrollierter Umgebung die Mitspieler aussuchen kann, die ähnlich denken. Weil ... lange lässt niemand gutes Geld auf der Strasse liegen