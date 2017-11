Der 4Players Kommentar: Xbox One X: Starke Hardware, nichts dahinter?

CJHunter hat geschrieben: ? vor 46 Minuten

Dein Kommentar wirkt halt auch auch sehr einseitig. Du tust ja gerade so als wären Spiele mit dem DS4 quasi unspielbar, als wären die Downloadzeiten auch nicht besser wie mit einem 56k-Modem und die Leistung der Pro weit unter One X-Niveau. Sorry, aber du sprichst doch so gerne vom Gesamtpaket, von einem Puzzle aus vielen Dingen. All diese Dinge sind bei der PS4 deutlich besser als du sie hier darstellen möchtest.Der Abschlusssatz sorgt da schon fast für eine Prise Humor. Für die paar Exklusive?. Nichts für ungut, aber auf der PS4 sind es eben schon deutlich mehr als "ein paar". Mehr Vielfalt, mehr Qualität und auch mehr Quantität. Über 2018 wollen wir gar nicht erst reden. Klar ist da der subjektive Spielegeschmack entscheidend, aber wo mehr da ist, da ist halt auch die Chance größer das mehr Spieler da was für sich finden werden. Dann stellt sich die Frage wo PS4-Spieler auf das "Große Ganze" denn genau verzichten?. Die PS4 Pro bietet auch 4k, oft nativ aber immerhin checkerboard und gerade bei vielen 3rds sind die Unterschiede (noch) ziemlich klein und ich gehe eher davon aus das sich die 3rds da wohl kein Bein ausreissen werden und viel Ressourcen in die One X-Optimierung stecken werden. Ansonsten finde ich das PSN so wie es ist gut genug und auch der DS4 ist deutlich besser als der DS3, ich komme damit sehr gut zurecht, sehe da aktuell auch das Problem nicht. Am PC nutze ich den One-Controller, den ich zwar etwas wertiger finde, aber nicht unbedingt in irgendeiner Weise "besser".