Denke es liegt aber auch daran, dass diese Generation länger gebraucht hat um in Fahrt zu kommen. Die 3 Jahre die du nennst, ist in etwa auch der Zeitpunkt wo Spiele kamen, die mehr waren als nur "more of the same" der Last gen. Denn da kamen halt Witcher, MGS, Halo 5 und Fallout raus. 2013 war eh furchtbar und 2014 waren die Highlights Infamous, Titan Fall, Dragon Age Inquisition, Dark Souls 2 und sowas. Stick of truth war noch recht cool, aber halt kein current gen game. Da war die last gen schneller mit Akzenten. Für mich hat tatsächlich die Current Gen erst vor 3 Jahren begonnen, mit Bloodborne und Witcher 3 um genau zu seinEdit:Ich stelle grade fest, dass DA:I auch last gen bedient hat und DS2 ein last gen titel war, der dann später remastered wurde. Und Titanfall war auch noch für die 360 draußen. Das bestärkt einfach nur den Eindruck, dass die ersten 1,5 Jahre der Gen einfach mal naja.... Sagen wir, man hatte schlicht wenig grund in die neue Gen zu starten. Das ging erst vor 3 Jahren los