Quasi parallel zur Hallenöffnung lüftet Nintendo seine E3-Geheimnisse.

Wir präsentieren den Stream am 12. Juni 2018 ab ca. 17.30 Uhr.

Während in Los Angeles die Türen des Convention Centers geöffnet werden und damit offiziell die Spielemesse E3 beginnt, wirft Nintendo in seiner neuesten Direct-Ausgabe einen Blick in die Zukunft von 3DS und Switch. Neben Spielszenen zu den letztes Jahr angekündigten Action-Titeln Metroid Prime 4 sowie Bayonetta 3 dürften Neuigkeiten zu Pokémon-Spielen und einige Neuankündigungen zu erwarten sein. Wir zeigen den Direct-Stream am 12. Juni 2018 ab ca. 18:00 Uhr.