: Der E3-Showcase ab 03.00 Uhr im Livestream - 4Players.de

Square Enix präsentiert das Programm der kommenden Monate.

Wir zeigen den Stream am 11.06.2019 ab ca. 03:00 Uhr.

Bislang sind zwar nur zwei Titel bekannt, die Square Enix in seinem E3-Showcase präsentieren wird, doch die haben es in sich: Neben dem Remake von Final Fantasy 7 wird man erstmals erfahren, was hinter dem Avengers Project steckt, das Eidos Montreal in enger Zusammenarbeit mit Marvel entwickelt. Doch man kann auch gespannt sein, was Square Enix noch zeigen wird. Wir zeigen den Showcase am 11. Juni ab 03:00 Uhr im Stream.