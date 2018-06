Microsoft präsentiert Neuigkeiten und Ankündigungen für Xbox One und Windows 10.

Wir zeigen den Stream der Pressekonferenz am 10.06.2018 ab 21.30 Uhr.

Nachdem Sony mit der PlayStation 4 den Markt dominiert, kommt dem so genannten Xbox E3 2018 Briefing von Microsoft eine besondere Bedeutung zu. Die Redmonder um Xbox-Chef Phil Spencer haben in Los Angeles die Möglichkeit, zu beweisen, dass man die Zeichen der Zeit erkannt hat und die derzeit leistungsstärkste Konsole nicht nur mit Titeln von Drittherstellern, sondern auch mit exklusiven Projekten aus eigenem Haus unterstützen wird. Im Vorfeld wurde z.B. von einem neuen Fable-Abenteuer gemunkelt, während das seit dem Xbox-One-Start in Entwicklung befindliche Crackdown 3 auf 2019 verschoben wurden. Wir übertragen die Pressekonferenz am 10. Juni 2018 ab ca. 21.30 Uhr live.