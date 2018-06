Tales of Vesperia: Neuauflage des Rollenspiels zum zehnjährigen Jubiläum? - 4Players.de

Stalkingwolf schrieb am 06.06.2018 um 11:52 Uhr

Das Spiel war ok, aber es wurde irgendwann langweilig.

Zum einen wiederholte sich alles in jeder Stadt, was irgendwann zu vorhersehbar war und das Spiel hatte ein grauenhaftes Speichersystem. Bei schweren kämpfen und Zwischensequenzen davor musste man sich die immer und immer wieder anschauen.