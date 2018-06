Tales of Vesperia: Neuauflage des Rollenspiels zum zehnjährigen Jubiläum für PC, PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

JesusOfCool hat geschrieben: ? 06.06.2018 12:59 würde auch sagen, dass das die zwei besten sind. so insgesamt. würde auch sagen, dass das die zwei besten sind. so insgesamt.

Echt? Ich weiß nicht, ich konnte mit Vesperia irgendwie nicht so viel anfangen und ehrlich gesagt ist Symphonia schon so lange her bei mir, dass ich mir dazu gar kein Urteil mehr bilden kann. Das letzte Tales of Spiel, welches ich gespielt habe war Berseria und das hat mir deutlich besser gefallen als Vesperia. Deswegen müsste für mich definitiv kein Remaster voin Vesperia her. Aber bisher scheine ich damit hier im Forum ja die Minderheit zu sein, also ist es vielleicht doch keine so dumme Idee....