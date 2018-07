Tales of Vesperia: Definitive Edition: Weiterer Trailer zeigt die Neuauflage des Anime-Rollenspiels - 4Players.de

Bei der Anime Expo hat Bandai Namco Entertainment einen weiteren Trailer zur Definitive Edition von Tales of Vesperia veröffentlicht. Die Neuauflage des Anime-Rollenspiels wird mit den Inhalten der erweiterten PS3-Fassung aufwarten und eine Wahl zwischen japanischer und englischer Tonspur bieten. Die Edition wird im Winter 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.Dazu heißt es vom Hersteller: "Tales of Vesperia: Definitive Edition beinhaltet zwei neue spielbare Gruppen-Mitglieder: Patty Fleur, eine junge Piratin, die auf der Suche nach ihren verlorengegangen Erinnerungen ist, sowie Yuris Rivale und bester Freund Flynn Scifo. Neben diesen neuen, spielbaren Charakteren, beinhaltet Tales of Vesperia: Definitive Edition außerdem zusätzliche Szenarien und Schauplätze, die für Spieler des Westens komplett neu sein werden. Für die Kämpfe wird in Tales of Vesperia: Definitive Edition eine spezialisierte Version des 'Linearen Bewegungskampfsystems' der'TALES OF'-Serie genutzt. Im Echtzeitkampf kontrollieren Spieler ein einzelnes Gruppen-Mitglied, während die anderen drei von einer angepassten Zusammenstellung von K.I.-Befehlen gesteuert werden. Spieler können zu jeder Zeit zwischen den vier Charakteren wechseln und sowohl physische als auch 'Mystische Artes'-Angriffe ausführen."Letztes aktuelles Video: Anime Expo Trailer