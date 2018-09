Tales of Vesperia: Premium Edition der Definitive Edition angekündigt - 4Players.de

Die Tales of Vesperia: Definitive Edition erscheint in Europa am 11. Januar 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Neben der Standardversion wird auch eine limitierte Premium Edition exklusiv bei Amazon erhältlich sein.Das Premium-Edition-Paket enthält eine Version des Spiels, vier CDs mit dem Soundtrack, ein Artbook, ein Sammelkartenset, ein Pin-Set, ein Chibi-Chara-Sticker-Set und ein Repede-Metalcase. Laut Packshot soll die Premium Edition für PS4, Switch und Xbox One zur Verfügung stehen. Ein Preis wurde nicht genannt. Der Vorverkauf der limitierten Premium Edition soll "in Kürze" beginnen."Die Tales of Vesperia: Definitive Edition enthält hochskalierte Bildschirmauflösungen, Charaktere, Events und Kostüme, die außerhalb Japans nie veröffentlicht wurden. Dazu kommen zwei neue spielbare Gruppenmitglieder: Flynn Scifo, Rivale und gleichzeitig bester Freund der Hauptfigur, und Patty Fleur, eine junge Piratin, die nach ihren verlorenen Erinnerungen sucht. In den Kämpfen kommt eine spezielle Version des Linear-Motion-Battle-Systems der Tales-of-Reihe zum Einsatz. Spieler steuern ein einzelnes Gruppenmitglied im Echtzeitkampf, während die anderen drei Gruppenmitglieder durch einen benutzerdefinierten Satz von KI-Befehlen gesteuert werden. Während der Schlachten ist es jederzeit möglich, zwischen den vier Charakteren zu wechseln und physische Angriffe, magische Artes oder sogar mächtige mystische Artes auszuführen."Letztes aktuelles Video: Anime Expo Trailer