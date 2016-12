Gears of War 2: Ist nicht mehr indiziert und hat die Freigabe "ab 18 Jahren" erhalten - 4Players.de

29.07: Das originale Gears of War wird nach 10 Jahren vom Index genommen

05.10: Ein Gears of War Kinofilm wird angekündigt

11.10: Gears of War 4 erscheint

07.11: Gears of War wird 10 Jahre alt

30.12: Gears of War 2 wird vom Index genommen

Pünktlich zum Jahreswechsel hat das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) Gears of War 2 aus der Liste der jugendgefährdenden Medien (Index) gestrichen. Im Anschluss wurde das Spiel von der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) mit dem Prüfsiegel "keine Jugendfreigabe" (ab 18 Jahren) gekennzeichnet. Das Actionspiel kann demnach wieder in Deutschland frei verkauft werden und wird Anfang 2017 als "Game on Demand" im Xbox Store verfügbar sein. Somit sind ab sofort alle Gears-of-War-Spiele in Deutschland verfügbar.Microsoft blickt außerdem auf Gears of War im Jahr 2016 zurück: