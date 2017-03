Gears of War 2: Nach De-Indizierung zurück im deutschen Store; Käufer von Gears 4 erhalten kostenlosen Download-Code - 4Players.de

Nachdem Gears of War 2 Ende 2016 vom Index gestrichen wurde, feiert das starke Actionspiel von Epic Games jetzt auch sein Comeback im deutschen Xbox Live Store und lässt sich dank Abwärtskompatibilität nicht nur auf der Xbox 360, sondern auch auf der Xbox One spielen. Gleichzeitig kündigt Microsoft in der Pressemitteilung an, dass Käufer von Gears of War 4 , die die jüngste Fortsetzung vor dem 31. Dezember 2016 gespielt haben, in den nächsten Tagen einen kostenlosen Download-Code für den zweiten Teil erhalten werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob man die Disk-Version gespielt oder sich für die digitale Variante entschieden hatte.Zuvor bekamen Käufer bereits kostenlose Download-Codes für alle anderen Spiele aus der Reihe. Da Gears of War 2 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vierten Teils noch sein Dasein auf Liste A der jugendgefährdenden Medien fristete, fehlte er in Deutschland im Rahmen der Aktion.