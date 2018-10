PlayStation Network: Gerücht: Änderung des Benutzernamens soll bald möglich sein - 4Players.de

Sony arbeitet allem Anschein nach an der nachträglichen Änderungsmöglichkeit des Account-Namens im PlayStation Network, dies will Kotaku von drei Personen erfahren haben, die in unterschiedlichen Studios an Multiplayer-Titeln arbeiten. Die drei Personen, die anonym bleiben wollen, weil sie nicht mit der Presse sprechen durften, sagten, dass sie in den letzten Monaten Fehler behoben, Einstellungen optimiert und sichergestellt haben, dass ihre Spiele auch nach den Plänen von Sony weiterhin im Online-Multiplayer funktionieren werden. Eine vierte Person hat wohl ein Bild aus der internen Dokumentation für die Änderung des PlayStation-Network-Benutzernamens eines PlayStation-Netzwerkprofils vorgelegt, auf dem die Option "Benutzernamen bearbeiten" zu sehen war.Ein Zeitrahmen für die Implementierung dieser Funktion gibt es nicht, aber die besagten Entwickler hatten Sony ihren Angaben nach mitgeteilt, dass die Art und Weise, wie die PSN-IDs ursprünglich realisiert wurden (Verknüpfung der Account-ID mit einem Benutzernamen und nicht mit einer eindeutigen Kennung), zu einer zeitaufwändigen und schwierigen Anpassung älterer Mehrspieler-Spiele führen könnte. Sony hat den Bericht nicht bisher kommentiert.Auf der PlayStation Experience 2017 deutete Shawn Layden (Vorsitzender der SIE Worldwide Studios) bereits an, dass diese häufig gewünschte Funktion bis Dezember 2018 realisiert sein könnte.Letztes aktuelles Video: Play Collective