Activision Blizzard: Kotick: "Es wird immer Call-of-Duty-Spiele geben" - 4Players.de

Call of Duty zählt zu den größten und erfolgreichsten Marken der Videospielindustrie. Da verwundert es kaum, dass Bobby Kotick als CEO von Activision Blizzard im Gespräch mit Marketplace (gesehen von Gamespot ) klarstellt, dass es immer wieder neue Spiele der Reihe geben wird."Wir haben gesehen, dass Call-of-Duty-Spiele in den vergangenen Jahren auf so ziemlich jeder Konsole gespielt wurde. Das Konzept ein Spiel zu haben, das sich um bewaffnete Konflikte der Geschichte dreht... für Call-of-Duty-Spiele gehen einem niemals die Ideen aus. Es wird immer Spiele von Call of Duty geben. Und sie werden auf einer Vielzahl von Geräten gespielt", so Kotick auf die Frage nach der Zukunft für die Reihe und welchen Einfluss der populäre Mobilmarkt auf die Weiterentwicklung haben könnte.Der nächste Teil, Call of Duty: Infinite Warfare, erscheint am 4. November für PC, PS4 und Xbox One.