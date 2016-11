Activision Blizzard: Gerücht: Skylanders vor dem Aus? - 4Players.de

Für die Zukunft von Skylanders sieht es düster aus - zumindest, falls sich die Insider-Informationen von Liam Robertson bestätigen sollten, von denen u.a. NintendoEverything berichtet. Demnach wurden die Arbeiten am nächsten Spiel aus der Reihe eingestellt, das im kommenden Jahr erscheinen sollte. Als Gründe werden sinkende Verkaufszahlen und ein nachlassendes Interesse an der Marke genannt. Die Zuschauerzahlen bei der TV-Serie auf Netflix und der Umsatz mit Merchandise sollen ebenfalls unter den Erwartungen liegen. Auch das Entwicklerstudio Toys for Bob hat derzeit offenbar keine Informationen, ob und wie es mit Skylanders weitergehen soll.Es bleibt abzuwarten, ob Activision Blizzard tatsächlich den Stecker ziehen wird. Eine Überraschung wäre es nicht, nachdem sich auch Disney mit Disney Infinity aus dem Mark zurückgezogen hat, weil man mit den Verkaufszahlen nicht zufrieden gewesen ist.