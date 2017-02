Activision Blizzard: "Destiny 2" soll in diesem Jahr erscheinen; "Call of Duty" wird zu seinen Wurzeln zurückkehren; Infinite Warfare blieb hinter den Erwartungen zurück - 4Players.de

Im Zuge der Präsentation des jüngsten Geschäftsberichts (Oktober bis Dezember 2016) hat Activision Blizzard bekanntgegeben , dass der Nachfolger von Destiny definitiv in diesem Jahr erscheinen soll. Ziel sei es, die Franchise-Reichweite weiter zu erhöhen . Bungie arbeitet zusammen mit den High Moon Studios und Vicarious Visions an "Destiny 2". Es wird spekuliert, dass das Spiel ebenfalls für PC erscheinen wird. Außerdem soll das Studio (Bungie) "weitreichende Anreize" erhalten haben, um "Destiny 2" noch in diesem Jahr an den Start zu bringen. Sollte es nicht klappen, könnte Activision einen "großen Anteil der Aktien von Bungie" übernehmen, verrieten zwei Insider-Quellen Darüber hinaus soll das diesjährige "Call of Duty" wieder zu seinen Wurzeln zurückkehren, heißt es von Activision Blizzard. Konkreter wurden die Unternehmenssprecher aber nicht. Dem Finanzbericht ist jedenfalls zu entnehmen, dass Call of Duty: Infinite Warfare hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Das Spiel fand bei einem "Teil des Publikums" keinen Anklang, heißt es. Ein neues Skylanders-Spiel für Konsolen ist für dieses Jahr nicht geplant, dafür soll ein mobiler Ableger folgen.