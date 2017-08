Activision Blizzard: Erfolg von Crash Bandicoot N. Sane Trilogy macht Remakes anderer Marken möglich - 4Players.de

Bei der Investoren-Konferenz passend zum jüngsten Geschäftsbericht war auch der Erfolg von Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ein Thema, schließlich war die Crash-Remake-Trilogie das weltweit meistverkaufte Spiel (plattformübergreifend) im Einzelhandel im Juni, obwohl es nur zwei Tage und lediglich für PlayStation 4 erhältlich war. Activision CEO Eric Hirshberg erklärte via VG24/7 , dass der Erfolg für sie auch überraschend war: " ... wir hatten keine Ahnung. Es war schwer zu sagen, ob es nur eine stimmgewaltige Minderheit oder ein echtes, großes Massenpublikum war, bis wir es dann veröffentlicht hatten. Und Crash hat alle unsere Erwartungen mit einer ziemlich breiten Marge übertroffen."Hirshberg fügte hinzu, dass ähnliche Neuauflagen, Remakes, Remaster oder Umsetzungen für andere Plattformen in Zukunft in Angriff genommen werden könnten, denn neben Crash Bandicoot N. Sane Trilogy wurden Modern Warfare Remastered und Zombies Chronicles (DLC) für Black Ops 3 als Erfolg verbucht."Das ist also eine Strategie, die eindeutig unsere Aufmerksamkeit hat, und während es heute keine neuen Ankündigungen gibt, schätze ich, dass ihr zuversichtlich sein könnt, dass es in Zukunft mehr Aktivitäten rund um unsere großartigen, geistigen Eigentümer [IP] geben wird. (...) Die andere Möglichkeit jenseits von Remaster[s] ist es, einige unserer klassischen Marken zu begutachten und uns zu fragen, ob sie auf einer neuen Plattform wiedergeboren werden könnte - in etwa wie die Mobile-Umsetzungen von Skylanders", sagte Hirshberg.Letztes aktuelles Video: Stormy Ascent