Vollständig überarbeitete Grafik: Stark verbesserte Texturen und Grafikfeatures

Verbesserte Schattendarstellung

Verbesserte Lichteffekte

Shader- & Postprocessing-Überarbeitung

Native 4K-Unterstützung auf PC

Xbox One: 900p bei 60 FPS

Xbox One X: 1800p bei 60 FPS oder 4K bei 30 FPS

PlayStation 4: 1080p bei 60 FPS

PlayStation 4 Pro: 1500p bei 60 FPS oder 4K bei 30 FPS

Die Re-Mars-tered Edition von Red Faction: Guerrilla wird am 03. Juli 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Besitzer der 2009er-Steam-Version von Red Faction: Guerrilla erhalten die überarbeitete Edition von Publisher THQ Nordic kostenlos und automatisch zum Erscheinungstag. Ab dem 03. Juli kann Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered aus der Steambibliothek geladen werden.Re-Mars-tered Features (laut Hersteller):Xbox One PerformancePlayStation 4 Performance