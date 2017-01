Activision: Lizenz-Spiele wie The Amazing Spider-Man 2 und Turtles: Mutants in Manhattan verschwinden aus Download-Stores - 4Players.de

Bei einigen seiner Lizenztitel ist Activision offenbar Verträge mit sehr kurzer Geltungsdauer eingegangen: Wie Gamespot.com berichtet, ist das Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutanten in Manhattan nach nur sieben Monaten aus den Download-Stores sämtlicher Plattformen verschwunden, in denen es erhältlich war. Auch die etwas älteren Spiele The Amazing Spider-man (2012) und The Amazing Spider-man 2 (2014) seien nicht mehr auf Steam, im PlayStation-Store, dem Xbox-Store oder dem eShop erhältlich. Noch hat sich Activision nicht zum Thema geäußert. Momentan sieht es allerdings danach aus, als könnten Interessenten die genannten Spiele zukünftig nur noch als Disk-Version ergattern. Wer sich die Download-Fassungen bereits gekauft hat, wird sie aber natürlich auch weiterhin erneut herunterladen können. Das betroffene Turtles-Spiel wurde übrigens vom Bayonetta -Studio Platinum Games entwickelt.