Activision: Humvee-Hersteller verklagt Call-of-Duty-Publisher für nicht lizenzierte Nutzung von Fahrzeugen - 4Players.de

Laut dem Humvee-Hersteller "AM General" hat Activision nie die Lizenrechte für diverse Militärfahrzeuge eingeholt, welche in einigen Call-of-Duty-Spielen übers virtuelle Schlachtfeld fahren. Wie PCGamer.com berichtet, steht dem Publisher der Shooter-Serie deshalb eine Klage ins Haus, von der sich Auszüge auf sdnyblog.com begutachten lassen.Laut dem Fahrzeughersteller ist sein ikonisches Geländefahrzeug der US-Streitkräfte - der Humvee - in Modern Warfare 1, 2, 3, Remastered, Mobilized Black Ops 2, Ghosts und Heroes aufgetaucht - und zwar ohne dass sich Activision vorher die Rechte dafür besorgt hätte. Auch Werbeaktionen mit realen Fahrzeugen (siehe Video unten) seien nicht entsprechend abgestimmt worden. Laut PCGamer hätten andere Publisher die offizielle Lizenz eingeholt, bevor entsprechende Gefährte in ihren Spielen auftauchten - darunter (natürlich) Humvee Assault, Delta Force: Black Hawk Down Homefront , sowie diverse Modelle und Spielzeuge. Activision hat sich bislang nicht zum Thema geäußert.