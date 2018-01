PSA: Our cloud services were affected by updates required to mitigate the Meltdown vulnerability. We rely on cloud services to run our backend and we may experience further service issues in the next few days due to ongoing updates.



Nach dem Bekanntwerden der CPU-Hardware-Sicherheitslücken "Spectre" und "Meltdown" hat Intel eine Liste mit allen Prozessoren (CPUs) veröffentlicht, die von dem Problem betroffen sind - nahezu alle Prozessoren der Intel-Core-Generation seit 2008 sind dort verzeichnet ( zur Liste ). Auch SoC-Prozessoren von ARM (Cortex) sind betroffen ( zur Liste ), während NVIDIA laut Heise davon ausgeht, dass CUDA-Grafikprozessoren nicht anfällig sind. Wie es bei Tegra-Prozessoren (NVIDIA Shield TV, Nintendo Switch) aussieht, wird noch untersucht. Weitere Informationen hierzu findet ihr u. a. bei Heise oder Spectreattack . Windows-10-Systeme sollen das Sicherheitsupdate (KB4056892) bereits erhalten haben, obgleich die Verbesserung nicht explizit in den Patch-Notes aufgeführt ist ( zum Update ). Windows 7 und 8.1 sollen am 16. Januar mit einem Patch versorgt werden ( Details ).Darüber hinaus hat Epic Games bekanntgegeben , dass die jüngsten Server-Performance-Probleme und Server-Ausfälle bei Fortnite mit der Installation des Intel-Security-Hotfix gegen "Spectre" und "Meltdown" in Verbindung stehen. Die Entwickler zeigen auf einer Grafik, dass die CPU-Auslastung einer ihrer Game-Server nach dem Hotfix-Update deutlich angestiegen sei. Die CPU-Auslastung hat sich nahezu verdoppelt. Da Fortnite stark auf Cloud-Dienste für das Back-end setzt, kann es in den nächsten Tagen immer wieder zu Performance-Problemen kommen, heißt es. Sie wollen jedenfalls am Ball bleiben, weitere Updates vornehmen und die Situation verbessern.Schon in den vergangenen Tagen ist berichtet worden, dass das "Intel Security Update" für Windows 10 die CPU-Auslastung bzw. die Performance des Computers beeinflussen könnte. Dark Side of Gaming hat daher einige Performance-Tests unternommen und festgestellt, dass Assassin's Creed Origins etwas stärker als andere Spiele (The Evil Within 2, Destiny 2, Star Wars Battlefront 2, PUBG und NfS Payback; in CPU-Last-Szenarien) von Performance-Einbrüchen nach dem Update betroffen ist. Bei den meisten getesteten Spielen wurden aber keine nennenswerten Performance-Unterschiede vor und nach dem Security-Update festgestellt.