Mass Effect 2: Auf's Haus: Sci-Fi-Rollenspiel derzeit kostenlos bei Origin - 4Players.de

Naja ganz ehrlich, grade Teil 2 steht schon ganz gut für sich (besonders in anbetracht wie wenig da passiert was für Teil 3 dann relevant wurde). Und Teil 1 ist zwar für die story nicht unwichtig aber hatte recht bescheidenes Gameplay. Also wenn man aus der Trilogie nur einen Teil spielt, dann sollte man Teil 2 nehmen IMO.

dx1 hat geschrieben: Hast Du da mal einen Link? Ich finde bei Origin nur die Trilogie mit den beiden kostenlosen ME1-DLC für 19,99 Euro, aber keine "komplette Trilogie inkl. DLC". Oder meintest Du "komplette Trilogie und die DLC noch mal neu kaufen"?

So unterschiedlich können Wahrnehmungen sein - ich hätte zu jeder Sekunde das Gameplay von ME1 dem von Teil 2 und 3 vorgezogen, wobei man zugeben muss, dass der Action-Fokus der letzten beiden Teile schon durchaus konsequenter umgesetzt wurde als der höhere RPG-Anteil bei Teil 1. Man muss aber auch von der Story her sagen, dass Teil 1 als eigenständiger Titel durchaus runder/kompletter/vollständiger ist als Teil 2. Also nein, ich bleib dabei, dass die Entscheidung etwas unglücklich war. Vermutlich war sie aber auch eher dem Alter von Teil 1 geschuldet als auch der Tatsache, dass man den Fokus halt mehr zur Action verlagert hat und somit Teil 2 (und 3) als PR für Andromeda sicher geeigneter/repräsentativer ist.Nein, ich meinte schon die dort als Trilogie benannte Trilogie, ging aber irrtümlich davon aus, dass da alle DLCs enthalten wären. Nachdem ich jetzt nochmal nachgesehen, sehe ich, dass das offenbar wirklich nur für die beiden ME1-AddOns gilt :( Damit bleibt das so oder so ein verdammt teurer Spaß. Sorry :(