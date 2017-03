Baja: Edge of Control: Grafisch und inhaltlich erweiterte HD-Version für PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Baja: Edge of Control HD Baja: Edge of Control HD Baja: Edge of Control HD Baja: Edge of Control HD Baja: Edge of Control HD Baja: Edge of Control HD

Bis Mitte des Jahres wird eine sowohl grafisch als auch inhaltlich aufgewertete HD-Version von Baja: Edge of Control für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, wie THQ Nordic bekannt gemacht hat. Dank schärferen Texturen, einer höheren Bildwiederholrate und neuen Techniken zur Darstellung von Schatten, Beleuchtung und Staub soll das Spiel dabei besser aussehen, während es sich nach Änderungen an Steuerung und Benutzerführung sowie einem vereinfachten Einstieg in die Karriere auch besser spielen soll.In Baja: Edge of Control nimmt man am Baja 1000 teil, einer Rallye im Westen Mexikos, die zu den weltweit längsten und härtesten Motorsport-Ereignissen zählt. Wahlweise startet man dabei eine drei- bis vierstündige oder eine stark verkürzte Version des Rennens. Die eigentliche Stärke des Spiels ist dabei das möglichst genaue Nachahmen des realen Wettkampfs, wozu u.a. die Tatsache zählt, dass es auf den unebenen Böden gar nicht so einfach ist, die Wagen geradeaus zu bewegen."[...] wenn das Team von 2XL ebenso viel Sorgfalt und Planung hinsichtlich der Kulisse oder Lernkurve an den Tag gelegt hätte, wie bei der Ausarbeitung der Physik oder der gut reagierenden Steuerung, hätte sich Baja zu mehr als nur einem Geheimtipp entwickeln können", schrieb Mathias in unserem Test vor mehr als sieben Jahren. Das nach dem Aufkauf des ursprünglichen Publishers THQ aus Nordic Games hervorgegangene THQ Nordic scheint also an den entscheidenden Schrauben gedreht zu haben.Bis Ende Juni wird sich zeigen, ob die Änderungen der HD-Auflage aus Baja ein verbessertes Spiel machen. Die Neuauflage soll sowohl im Regal als auch als Download erhältlich sein.