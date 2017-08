Baja: Edge of Control: HD-Version des Offroad-Rennspiels im September; Trailer zeigt Grafik-Verbesserungen - 4Players.de

THQ Nordic wird Baja: Edge of Control HD am 14. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Remaster-Version soll vielfältige Grafikverbesserungen (bessere Texturen, höhere Bildrate, mehr Umgebungsdetails) und schickere Rendering-Techniken für Schatten, Beleuchtungs- und Staubeffekte bieten. Zudem sollen Verbesserungen an der Steuerung und der Benutzeroberfläche für einen einfacheren Karrierestart sorgen. Das Offroad-Rennspiel verfügt über einen Splitscreen-Modus für vier Spieler und einen Online-Multiplayer. Veranschaulicht werden die Optimierungen im folgenden Trailer."[...] wenn das Team von 2XL ebenso viel Sorgfalt und Planung hinsichtlich der Kulisse oder Lernkurve an den Tag gelegt hätte, wie bei der Ausarbeitung der Physik oder der gut reagierenden Steuerung, hätte sich Baja zu mehr als nur einem Geheimtipp entwickeln können", schrieb Mathias in unserem Test vor mehr als sieben Jahren.Letztes aktuelles Video: HD-Trailer