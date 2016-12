Prey: Spielszenen-Trailer: Verwandlung in eine Kaffeetasse und mehr - 4Players.de

Bethesda Softworks und die Arkane Studios zeigen im folgenden Trailer, der bei den Game Awards seine Premiere feierte, einige Spielszenen aus dem Sci-Fi-Shooter Prey . In dem Video ist nicht nur die Verwandlung in eine Kaffeetasse zu sehen, sondern auch einige andere Fähigkeiten und Waffen von Morgan Yu. Weiteres Videomaterial findet ihr bei Game Informer . Prey wird im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.