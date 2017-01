Prey: Wird im Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen; Trailer mit Spielszenen von der Raumstation Talos I - 4Players.de

Der Termin steht fest: Prey

wird am 05. Mai 2017 weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Diejenigen, die den Sci-Fi-Shooter von den Arkane Studios und Bethesda Softworks vorbestellen , erhalten das Schrotflinte-des-Kosmonauten-Starterpaket als Vorbesteller-Bonus. Dieses Paket umfasst den Plan für die Margrave-Schrotflinte, drei Neuromods zum Erwerben neuer Fähigkeiten, zwei Medkits, einen Fabrikator-Plan für Schrotflintenmunition, ein Starterkit für zusätzliche Werkzeuge und Waffen sowie eine einzigartige Verbesserung, um Ressourcen zu sparen.Darüber hinaus wurde ein zweiter Gameplay-Trailer veröffentlicht. "Der Trailer zeigt zudem die verschiedensten Typhon in Aktion, darunter der Mimic. Diese kleinen Kerle tun genau das, was der Name erwarten lässt: Sie kopieren alles Mögliche auf der Raumstation. Sobald ihr diese Kraft von ihnen erlernt habt, könnt ihr das auch. Imitiert alles, was nicht die Masse von Morgan übersteigt und festgenagelt ist. Im Laufe des Trailers demonstriert Morgan eine verbesserte Version der Mimikry-Fähigkeit, indem er die Form eines voll funktionsfähigen Geschützes annimmt und ein paar Aliens wegpustet. (...) Kräfte sind zwar schön und gut, aber manchmal möchte man etwas einfach über den Haufen schießen. Dafür eignen sich Waffen besonders gut. Der Trailer präsentiert eine große Bandbreite an Feuerwaffen, darunter die Throne Tactical S4 Pumpgun, die GLOO-Kanone (die sich auch perfekt dafür eignet, neue Wege zu eröffnen und brennende Gaslecks abzudichten), der Typhon-Köder, der Q-Strahl (genauer gesagt der "TS-QPS-S11 Quasipartikel-Strahl"), die Disruptor-Betäubungspistole, eine Recycler-Ladung und natürlich die praktische Rohrzange, vor der kein Schädel, ob außerirdisch oder nicht, gefeit ist."