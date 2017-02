Prey: Mimikry im Video: Unterwegs als Kaffeetasse, Teekanne, Lampe, Pizza-Schachtel und Operator-Roboter - 4Players.de

Eine der ersten Alien-Fähigkeiten, die Morgan Yu in Prey erlernen kann, ist Mimikry. Die von den "Mimic-Typhon" erworbene Fähigkeit ermöglicht es, die Form von Objekten auf der Raumstation Talos 1 anzunehmen, die über eine geeignete Größe verfügen. Man fängt klein an und kann sich zunächst in eine Kaffeetasse, Teekanne, Lampe, Pizza-Schachtel oder Banane verwandeln - und sich im verwandelten Zustand sogar bewegen. Nachdem man die Fähigkeit verbessert hat, können komplexere Dinge nachgebildet werden, darunter auch Standgeschütze und Operator-Roboter. Prey wird am 05. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (zur Vorschau , zur Video-Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Mimic-Wahnsinn