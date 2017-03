Prey: Mimics, Phantoms und Telepaths: Die Evolution der Typhon-Aliens im Trailer - 4Players.de

Die Evolution der Typhon-Aliens in Prey steht im folgenden Trailer von Bethesda im Mittelpunkt. Die Aufnahmen aus den Archiven des "Typhon-Forschungsteams von TranStar" stellen die verschiedenen Spezies vor, die die Raumstation Talos 1 befallen haben - von Mimics, über Phantoms bis hin zu den Telepaths."Wir wollten keine, wie Raf [Raphael Colantonio] so schön sagte, 'Orks mit Laserwaffen'", so Lead Designer Ricardo Bare. "Keine Sturmtruppler mit Blastern oder irgendwelche schleimigen, wabbligen Monster. Wir wollten dem Spieler etwas viel Geheimnisvolleres, etwas Paranormales präsentieren. Es hat zwar etwas gedauert, aber letztendlich erschufen wir Typhon mit amorphen Körpern. Sie sind nicht leicht zu durchschauen – und hier liegt das Bedrohliche: Es ist einfach unmöglich, zu erkennen, was das Alien gerade fühlt oder denkt. (...) Am Anfang des Typhon-Organismus steht der Mimic", erklärt Colantonio. "Seine Rolle ist die des Kundschafters. Er tarnt sich und sammelt Energie, indem er sich an lebenden Organismen labt. Auf der Talos I sind dies die Menschen. Sobald sie genug Energie beisammen haben, erzeugen Mimics zusammen einen neuen Typhon, der sich 'Weber' nennt." Weitere Details zu den Gegnern findet ihr auch hier Prey wird am 5. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (zur Vorschau , zur Video-Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Typhon-Leitfaden