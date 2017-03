Bethesda zeigt im folgenden Video die ersten 35 Minuten des Shooters Prey . Als Spieler wacht man ahnungslos auf einer Raumstation im Weltraum auf, ohne zu wissen was genau vor sich geht. Prey wird am 5. Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Die ersten 35Minuten Spielszenen