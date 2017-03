Prey: Videovorstellung der Protagonistin Morgan Yu - 4Players.de

Im jüngsten Video zum Sci-Fi-Abenteuer Prey stellen Bethesda Softworks und die Arkane Studios Protagonistin Morgan Yu näher vor, die ab dem 5. Mai 2017 die Menscheit auf PlayStation 4, Xbox One und PC vor einer außerirdischen Bedrohung retten soll (zur Vorschau ). "Schlüpfen Sie in die TranStar-Uniform von Morgan Yu und kämpfen Sie sich mithilfe irrer Waffen und Kräfte durch eine von Aliens überrannte Raumstation, um die Menschheit zu retten. Jedoch ist es nicht nur Ihre Aufgabe, die Welt vor der Typhon-Bedrohung an Bord der Talos I zu schützen, sondern auch, die Geheimnisse Ihrer eigenen Vergangenheit zu lüften. Morgan ist zu Beginn ein großes Mysterium. Sie formen durch Ihre Entscheidungen und Taten Morgans Persönlichkeit. Retten Sie die Überlebenden an Bord der Talos I? Wenden Sie primär die Alien-Kräfte an - und verändern damit Ihre eigene Menschlichkeit? Wie versuchen Sie zu überleben, wenn die tödlichen Typhon-Aliens Jagd auf Sie machen? Jede Entscheidung, die Sie treffen, kann sich auf das gesamte Spiel auswirken", heißt es von Bethesda Letztes aktuelles Video: Nur Yu kann die Welt retten