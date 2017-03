Prey: Waffen und Kräfte: Details, Verbesserungen und mehr - 4Players.de

Hans Gruber schrieb am 28.03.2017 um 18:03 Uhr

Wie kommt man hier in der Vorschau eigentlich auf "Hit-Potential"? Ich mein, ich hoffe auch dass daraus was wird und das neueste Video macht mich schon mehr an als alle anderen zusammen. Trotzdem, vom reinen gameplay bisher hätte ich da eher mit "befriedigend" oder max. "gut" gerechnet.

Konntet ihr das schon anspielen?