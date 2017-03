Prey: Video: Entwickler über Kräfte, Fähigkeiten und Spielstile - 4Players.de

In Prey hat man als Morgan Yu die Möglichkeit, eine große Bandbreite von Alien-Kräften und Menschen-Fähigkeiten zu "installieren" und zu verbessern . "Ob ihr nun eure menschlichen Kräfte verbessert, um schneller zu rennen, höher zu springen oder genauer zu schießen, oder ob ihr euch eine Vielzahl von Alien-Kräften zunutze macht, eines ist sicher: Prey bietet dem Spieler die verschiedensten Möglichkeiten, sich der Typhon-Bedrohung zu entledigen. Von Thermalbombe bis Psychoschock - diese Kräfte werden ausschlaggebend für eure Mission sein, die Aliens zu bekämpfen und die Welt zu retten", schreiben die Entwickler. "Für uns bei Arkane ist es besonders wichtig, dass ihr auf eure Art spielen könnt", fügt Creative Director Raphael Colantonio hinzu. "Jeder wird ein anderes Spielerlebnis genießen." Weitere Details zu Waffen, Kräfte und Verbesserungen findet ihr hier . Prey wird am 5. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One ungeschnitten erscheinen. Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat den Titel mit "ab 16 Jahren" freigegeben.Letztes aktuelles Video: Das Spiel mit den Kräften