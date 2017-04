Prey: Die Entwickler stellen die Raumstation Talos 1 im Trailer vor - 4Players.de

Die Grafik soll die Größe der Raumstation illustrieren.

Bethesda und die Arkane Studios stellen die Raumstation Talos 1, den Schauplatz des Shooters Prey , im folgenden Video näher vor. Die Entwickler schreiben: "Von der prachtvollen Lobby zu den industriell anmutenden Betriebsräumen zeigt sich die Talos 1 sehr facettenreich. Schon früh können Sie die gesamte Station auf nahezu jede beliebige Art und Weise erkunden. Als Morgan Yu können Sie sich frei auf der Talos 1 bewegen und sogar in zuvor erkundete Bereiche zurückkehren. Diese eröffnen Ihnen, je nachdem, welche Entscheidungen Sie zuvor getroffen haben und wie sich die Geschichte daraus entwickelt, wieder neue Möglichkeiten. Weiterhin lädt der Außenbereich der Talos 1 zum Entdecken ein: Verlassen Sie die Raumstation und navigieren Sie durch die Schwerelosigkeit, um zu verschiedenen Abteilungen und Bereichen der Station zu gelangen und sogar das ein oder andere Geheimnis zu lüften."Prey wird am 05. Mai 2017 ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (USK: ab 16 Jahren). Die deutschsprachige Version wird auch in englischer Sprache spielbar sein. Am 27. April wird eine Demo des Spiels auf PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein - angeblich soll man "die erste Stunde" ausprobieren können.Letztes aktuelles Video: Tour durch die Talos I