Prey: Recyceln und Wiederverwerten - 4Players.de

Bethesda hat zum (gestrigen) "Tag der Erde" den Recycler-Trailer zu Prey veröffentlicht. In dem Clip wird der Recycler vorgestellt, mit dem man "so ziemlich alles" auf der Raumstation Talos 1 recyceln kann. Hat man Gegenstände und/oder Gegner in ihre Einzelteile zerlegt, kann man aus den Rohmaterialien neue Gegenstände herstellen - von Munition und Medkits bis hin zu Ausrüstungsgegenständen (Artax-Antriebssystem oder eine Neuromod), sofern man den entsprechenden Fabrikator-Plan hat. Rohmaterialien bekommt man ebenfalls mit der Recycler-Ladung. "Wenn kein Recycler in der Nähe ist, nehmt ihr einfach eure Recycler-Ladung, schmeißt ungewollte Gegenstände auf einen Haufen und werft die Recycler-Ladung hinterher", so Raphael Colantonio (Creative Director). Auch Gegner lassen so mit der Recycler-Ladung in ihre Bestandteile zerlegen.Letztes aktuelles Video: Recycle Everything