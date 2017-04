Prey: Systemanforderungen (PC, PS4 und Xbox One), Preload und Freischaltung; DLC-Inhalte bestätigt - 4Players.de

Prozessor: Intel i5-2400 / AMD FX-8320

Grafikkarte: NVIDIA GTX 660 mit 2 GB / AMD Radeon 7850 mit 2 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB

Prozessor: Intel i7-2600K / AMD FX-8350

Grafikkarte: NVIDIA GTX 970 mit 4 GB / AMD R9 290 mit 4 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB

PlayStation 4 in Europa, ab dem 29. April um 00:00 Uhr (MESZ)

Xbox One, ab dem 27. April um 06:00 Uhr (MESZ)

PC, ab dem 3. Mai

Bethesda und die Arkane Studios haben die Systemanforderungen von Prey benannt. Das auf der CryEngine basierende Actionspiel wird am 5. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es ist ab Mitternacht lokaler Zeit auf PlayStation 4 und Xbox One spielbar. Auf PC kann Prey ab 06:00 Uhr (MESZ) gespielt werden. Der Beschreibung der Konsolen-Anforderungen ist ebenfalls zu entnehmen, dass Prey mit DLC-Inhalten (Download-Erweiterungen) versorgt werden soll.Minimale SystemanforderungenEmpfohlene SystemanforderungenFolgende "erweiterte Einstellungsmöglichkeiten" wird die PC-Version bieten: Objektdetails, Schattenqualität, Texturqualität, Anisotroper Filter, Anti-Aliasing, Horizontales Sichtfeld, SSDO und Reflektionen auf Oberflächen.Empfohlener freier Speicherplatz: 42 GB"Für dieses Spiel sind ungefähr 38,2 bis 39,5 GB freier Speicherplatz erforderlich. Am Tag der Veröffentlichung wird außerdem ein Patch verfügbar, der zusätzlichen Speicherplatz benötigt. Die Unterschiede beim Speicherplatz entstehen durch regionale und sprachliche Unterschiede. Zukünftige Patches und DLC-Inhalte werden zusätzlichen Speicherplatz benötigen. Der maximal für Speicherstände reservierte Platz beträgt 1 GB, wovon minimal 44,05 MB für das Anlegen des Profils benötigt werden und jede Speicherdatei etwa 10,49 MB groß ist."Empfohlener freier Speicherplatz: 38 GB"Für dieses Spiel sind ungefähr 34,9 bis 35,7 GB freier Speicherplatz erforderlich. Am Tag der Veröffentlichung wird außerdem ein Patch verfügbar, der zusätzlichen Speicherplatz benötigt. Die Unterschiede beim Speicherplatz entstehen durch regionale und sprachliche Unterschiede. Zukünftige Patches und DLC-Inhalte werden zusätzlichen Speicherplatz benötigen. Speicherstände benötigen ebenfalls zusätzlichen Speicherplatz, wobei die Dateigrößen zwischen 391,8 KB und 197 MB liegen, abhängig von Dateityp und Gesamtspielzeit."Preload (Vorabdownload) ab:Letztes aktuelles Video: Recycle Everything