Prey: Input-Lag auf der PlayStation 4 wird behoben; Steuerung soll agiler ausfallen und besser reagieren - 4Players.de

Viele Spieler der Prey -Demo, u. a. auch in unserem Forum , beklagten sich über eine schwergängige und ziemlich ungenaue Steuerung mit dem Controller auf der PlayStation 4. Die Xbox-One-Version ist von diesen Problemen nicht betroffen. Nach einer ersten, vagen Aussage stellte Matt Grandstaff (Community Manager bei Bethesda Softworks) in einem weiteren NeoGAF-Beitrag klar, dass sie die Problematik auf der Sony-Konsole in den Griff bekommen hätten und die Steuerung der finalen Version des Shooters, die am 5. Mai 2017 erscheinen wird, wesentlich schneller und agiler reagieren wird.Zur Behebung des "Input Lags" schrieb er: "To address input lag, the fix within the final release in the game changes the raw input curve on the PS4 controller to be more responsive at the low end, and to tweak responsiveness to the center point on the controller (narrowing the dead zone.). The net result is faster/more responsive movement."Letztes aktuelles Video: Recycle Everything