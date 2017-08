Prey: PC-Demo verfügbar - 4Players.de

Bethesda und die Arkane Studios haben eine Demo von Prey für PC ( Steam ) veröffentlicht. Die auf den Konsolen bisher verfügbare Demo (Opening Hour) wird außerdem in eine "kostenlose Testversion" (Trial) umgewandelt. Somit kann sämtlicher Fortschritt nach dem Ende der Trialphase mit in die Vollversion übernommen werden (Download: PSN Xbox Store ).Prey erschien im Mai 2017 und wird auf PC und Xbox One mit 50%-Rabatt angeboten. In unseren Test konnte das Spiel einen Platin-Award einheimsen: "Die Arkane Studios zitieren nicht nur System Shock, sondern zelebrieren diese Tradition regelrecht und zeigen auf der Kampf-, Aufgaben- als auch Storyebene, wie angenehm anspruchsvoll moderne Spiele sein können."Letztes aktuelles Video: Demo-Trailer