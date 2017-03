Meridian 59: Resurgence-Update erweitert Spielwelt; weitere Neuerungen in Arbeit - 4Players.de

Das mehr als 20 Jahre alte Online-Rollenspiel mit der Erweiterung Resurgence. Das mehr als 20 Jahre alte Online-Rollenspiel mit der Erweiterung Resurgence. Das mehr als 20 Jahre alte Online-Rollenspiel mit der Erweiterung Resurgence. Das mehr als 20 Jahre alte Online-Rollenspiel mit der Erweiterung Resurgence. Das mehr als 20 Jahre alte Online-Rollenspiel mit der Erweiterung Resurgence. Das mehr als 20 Jahre alte Online-Rollenspiel mit der Erweiterung Resurgence. Das mehr als 20 Jahre alte Online-Rollenspiel mit der Erweiterung Resurgence. Das mehr als 20 Jahre alte Online-Rollenspiel mit der Erweiterung Resurgence.

Mehr als 20 Jahre gibt es das Online-Rollenspiel Meridian 59 bereits und seit einiger Zeit wird eine aktualisierte Version nicht nur am Leben erhalten, sondern auch ständig verbessert. Ein Update mit dem Namen Resurgence hat das Abenteuer vor kurzem etwa stark erweitert: U.a. wurden Städte teilweise oder komplett überarbeitet, in Brax gibt es ein neues Dungeon, in einer neuen Arena können Gesetzlose diesen Status verlieren und ein Museum bietet die Reise in die 1996 veröffentlichten, ersten Versionen der Städte an.Viele weitere Änderungen führt die deutschsprachige Webseite des Projekts auf und bei diesen soll es nicht bleiben, denn die mit der "kleinen Erweiterung" Resurgence eingeführten Änderungen sollen nur ein Vorgeschmack auf kommende Neuerungen sein.