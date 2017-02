Lock's Quest - Hüter der Welt: Remaster des DS-Spiels für PC, PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Musik komplett in HD überarbeitet mit orchestralem Intro und Outro

Steuerung für Tastatur/Maus neu belegt

Aufpoliertes User Interface, angepasst an höhere PC-Auflösung inklusive komplett neuem GUI (Benutzeroberfläche)

Gamepad-Steuerung hinzugefügt

Überarbeitete, hochauflösende Charakterportraits

Brandneuer Kampfmodus, Antoniaverteidigung, inklusive neuer Map

Neues Entwicklungssystem, das automatisch neue Türme an spezifischen Storypunkten freischaltet

Screenshot - Lock's Quest - Hüter der Welt (PC) Screenshot - Lock's Quest - Hüter der Welt (PC) Screenshot - Lock's Quest - Hüter der Welt (PC) Screenshot - Lock's Quest - Hüter der Welt (PC) Screenshot - Lock's Quest - Hüter der Welt (PC) Screenshot - Lock's Quest - Hüter der Welt (PC) Screenshot - Lock's Quest - Hüter der Welt (PC) Screenshot - Lock's Quest - Hüter der Welt (PC) Screenshot - Lock's Quest - Hüter der Welt (PC) Screenshot - Lock's Quest - Hüter der Welt (PC)

THQ Nordic und Digital Continue werden eine Remaster-Version von Lock's Quest für PC, PlayStation 4 und Xbox One im April 2017 veröffentlichen. Ursprünglich erschien Lock's Quest - Hüter der Welt im Jahr 2008 für Nintendo DS. In unserem Test schnitt die ungewöhnliche Mischung aus Echtzeit- und Rundenstrategie inkl. einer Prise Action mit "gut" ab. Die Entwickler wollen die Grafik und den grundlegenden Spielablauf des DS-Originals beibehalten. Dafür wird die Benutzeroberfläche umgestaltet, die Steuerung angepasst, die Musik überarbeitet und ein neues, in die Handlung integriertes Fortschrittssystem hinzugefügt."Wir hatten die großartige Möglichkeit, mit Personen aus dem ursprünglichen Entwicklerteam von Lock’s Quest zusammenzuarbeiten, und wir verstanden uns sofort prima", sagte Reinhard Pollice, Business and Product Development Director bei THQ Nordic. "Das Spiel ist ein verborgenes Juwel und bei den Fans sehr beliebt, deshalb war unsere Entscheidung schnell getroffen, als sich die Gelegenheit bot.""Ich fand immer, dass Lock’s Quest eine Veröffentlichung auf mehreren Plattformen verdient hat, und es ist toll, dieser Vision nach all den Jahren zur Wirklichkeit zu verhelfen", fügte Joseph M. Tringali, Mitbegründer und CEO von Digital Continue, hinzu. "Der fantastische Pixelstil lässt sich gut auf Konsole übertragen, und wir hatten das Glück, viele hochauflösende Assets verwenden zu können, die im Original nicht enthalten waren. Es war großartig, mit einem Partner wie THQ Nordic zusammenzuarbeiten, der den kreativen Prozess versteht und respektiert und dabei sowohl auf die Erhaltung als auch auf die Verbesserung dieses beliebten Spiels fokussiert war."Remaster-Features (laut THQ Nordic):Letztes aktuelles Video: Trailer PC und Konsolen