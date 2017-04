Lock's Quest - Hüter der Welt: Remaster auf Ende Mai verschoben - 4Players.de

Musik komplett in HD überarbeitet mit orchestralem Intro und Outro

Steuerung für Tastatur/Maus neu belegt

Aufpoliertes User Interface, angepasst an höhere PC-Auflösung inklusive komplett neuem GUI (Benutzeroberfläche)

Gamepad-Steuerung hinzugefügt

Überarbeitete, hochauflösende Charakterportraits

Brandneuer Kampfmodus, Antoniaverteidigung, inklusive neuer Map

Neues Entwicklungssystem, das automatisch neue Türme an spezifischen Storypunkten freischaltet

THQ Nordic und Digital Continue haben die Veröffentlichung der Remaster-Version von Lock's Quest für PC, PlayStation 4 und Xbox One von "April 2017" auf den 30. Mai 2017 verschoben. Ein Grund für die Termin-Verlegung wurde nicht genannt.Ursprünglich erschien Lock's Quest - Hüter der Welt im Jahr 2008 für Nintendo DS. In unserem Test schnitt die ungewöhnliche Mischung aus Echtzeit- und Rundenstrategie inkl. einer Prise Action mit "gut" ab. Die Entwickler wollen die Grafik und den grundlegenden Spielablauf des DS-Originals beibehalten. Dafür wird die Benutzeroberfläche umgestaltet, die Steuerung angepasst, die Musik überarbeitet und ein neues, in die Handlung integriertes Fortschrittssystem hinzugefügt.Remaster-Features (laut THQ Nordic):Letztes aktuelles Video: Trailer PC und Konsolen