Red Faction: Nach über 13 Jahren vom Index genommen - 4Players.de

Flojoe hat geschrieben: Jazzdude hat geschrieben: Warum traut man den deutschen Jugendlichen mehr Medienkompetenz zu? Bzw. warum sollte das hier das Argument sein?

Red Faction ist doch ab 18! Also eben nicht für Jugendliche, sondern für Volljährige. :P

Mh mh ist man nicht erst mit 21 so richtig richtig Erwachsen laut Gesetz?

Auszug aus Wikipedia zum Thema Volljährigkeit: "Strafrechtlich wird eine Person zwischen dem 18. und dem 21. Geburtstag als Heranwachsender angesehen, auf die ausnahmsweise das Jugendstrafrecht oder das allgemeine Strafrecht angewendet werden kann."

Das stimmt zwar, jedoch lautet der Wortlaut: "Keine Jugendfreigabe". Daraus ergibt sich für mich die Konsequenz: 18+ = Kein Jugendlicher mehr. Wir lernen in Strafrecht (Jura-Nebenfach), immer wie wichtig es ist auf den Wortlaut zu achten. Trotzdem wird bei diesem Thema so schludrig mit dem Wort "Jugend" umhergeschmissen.Wie wäre es mit einer weiteren Einstufung ähnlich dem Adults Only in den USA. Inklusive abgetrennter Schmuddelecke, mit extra undurchsichtiger Glastüre und fettem Schild "Nur für Erwachsene". Wenn man da dann rauskommt und entsetzt von Muttis angeschaut wird, streckt man denen Bioshock ins Gesicht und sagt: "Keine Panik, nur Geballer".