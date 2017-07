Red Faction: "Ze German Ädischn" mit allen Red-Faction-Titeln erhältlich - 4Players.de

THQ Nordic hat "Ze German Ädischn" von Red Faction in Deutschland zum Preis von 29,99 Euro für PC veröffentlicht. Die Edition umfasst alle bisher erschienenen Titel aus der Red-Faction-Reihe sowie die Erweiterungen. Mit dabei sind also Red Faction 1 (englisch), Red Faction 2 (englisch), Red Faction: Armageddon plus Download-Erweiterung Path of War und Red Faction: Guerrilla Der Publisher schreibt in der Pressemitteilung: "Warum kommt 'Ze German Ädischn' eigentlich erst jetzt? Nachdem im Oktober 2016 die Indizierung von Red Faction und im Frühjahr jene von Red Faction 2 aufgehoben wurde, sind nun endlich alle Titel der Reihe für den deutschen Handel verfügbar - natürlich mit einer 18er-Kennzeichnung der USK."Letztes aktuelles Video: Complete Ze German Aedischn