Half-Life 2: Modifikation "MMod" verspricht Verbesserungen beim Gunplay und den Kampfmechaniken - 4Players.de

Noseman4ever hat geschrieben: ? Heute 13:15

Soll jetzt nicht abwertend klingen, es sieht schon gut aus, aber an was wurde da so lange gearbeitet? Ich weiß nicht wie viele dran gearbeitet haben aber wenn man über 10 Jahre dran arbeitet und es im grunde nur überarbeitungen sind kling das für mich erstmal komisch ^^